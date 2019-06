Nahoru na horu - Beskydy - Lysá hora

Pod novým názvem „Nahoru na horu“ vstupujeme do 3.ročníku. Opět na vás čeká 11 nádherných vrcholů prakticky ve všech koutech republiky, opět jeden z vás získá atraktivní cenu v podobě cesty na Machu Picchu (případně jiný zájezd od cestovní kanceláře Fischer), ale ve spolupráci s generálním partnerem společností Starlife a Lesy České republiky chceme pomoci vyčistit naši přírodu, a proto jsme připravili speciální hledačskou soutěž.

Kolem tras každého výšlapu vždy schováme v nejrůznějších odpadcích 5 miniautíček. Jeden z úspěšných hledačů získá na půl roku osobní auto Škoda Fabia do bezplatného užívání a navíc celé pětice se automaticky dostanou do osudí o zmiňovaný zájezd na jeden ze sedmi "Divů světa". Ostatním nezbývá než vyšlapat na 6 vrcholů nebo "nasbírat" součet nadmořských výšek jimi zdolaných kopců minimálně 6.666 metrů. Aby vám jako jediná památka na svůj výšlap nezůstalo jen pár fotek, přijdeme i s takzvaným merchandisingem, tedy účastnickými tričky a čepicemi. Těšíme se, že se opět a co nejčastěji setkáme.

27.04.2019 - Děčínská vrchovina - Děčínský Sněžník 723 m

11.05.2019 - Blanský les - Kleť 1084 m

01.06.2019 - Broumovská vrchovina - Čáp 786 m

22.06.2019 - Bílé Karpaty - Velký Lopeník 912 m

06.07.2019 - Beskydy - Lysá hora 1323 m

13.07.2019 - Desenská hornatina - Dlouhé stráně 1353 m

03.08.2019 - Jeseníky - Praděd 1492 m

10.08.2019 - Krkonoše - Pramen Labe 1387 m

31.08.2019 - Šumava - Boubín 1362 m

14.09.2019 - Beskydy - Radhošť 1129 m

28.09.2019 - České středohoří - Milešovka 837 m

Cíl výšlapu: Lysá hora (1.323 m)

Datum: 06.07.2019

Místo a doba registrace: Ostravice, parkoviště u lanového centra Opičárna

(9:00 - 15:00)

Lysá hora, vyhlídka

(10:00 - 16:00)

Délka trati: 5,7 km

Převýšení: 775 m

Parkoviště: parkoviště u lanového centra Opičárna

parkoviště v obci Ostravice

Charakteristika: velice náročný výšlap délkou i převýšením, zcela nevhodný pro rodiny s kočárky

Trasa: https://mapy.cz/s/3nSFA