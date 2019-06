Jazz Open Ostrava 2019

3.6. 2019 DOCK Klub - Opening 19:00h - “Doma v NOLA-přechodná adresa:New Orleans, Louisiana”. Novinářka Julie Urbišová, spolupracovnice Českého rozhlasu, představí svou knížku o městě jazzu.

V průběhu večera proběhne autogramiáda a prodej knížky. 20:00h - RHYTHM DESPERADOS Po představení knihy Julie Urbišové vystoupí kapela složená z předních českých hudebníků, hrající latin, funk, fusion jazz. Kapela pravidelně vystupuje v pražském jazzovém klubu AghARTA. Rhythm Desperados se představili se na džezových dňoch v Bratislavě, na festivalech v Řecku – Athénách a Patras, v BNH v New Yorku, Berlíně, Hamburku, Jerevanu, na jazzovém festivalu v mexickém Acapulcu nebo na Euro Jazz festivalu v Mexico City, kde byl jejich koncert vysílán i v mexické televizi.

4.6. 2019 DOCK Klub - "Hall of Fame" 20:00h - APOSTOLIS ANTHIMOS QUARTET Kytarista, bubeník, pianista a skladatel Apostolis Anthimos se narodil v Polsku řeckým rodičům a dnes patří k absolutní špičce na evropské scéně. Od roku 1971 dodnes je členem legendárního tria SBB, s nímž nahrál několik desítek alb. Na Jazz Open Ostrava představí Apostolis Anthimos se svým kvartetem album "Parallel Worlds" vydané v roce 2018.

5.6. 2019 DOCK Klub - "Jazz Juniors" 20:00h - PURPLE IS THE COLOUR Skvělí mladí hudebníci, kteří se zformovali během studiích na jazzové univerzitě v rakouském Linzi společně s rakouským klavíristou Simonem Raabem. Původní kvarteto Štěpána Flagara bylo již v roce 2015 v užším výběru pro Evropskou jazzovou soutěž, kde v tomto roce zvítězil bubeník Michal Wierzgoń. Na podzim roku 2018 se už Purple is the Colour stali absolutními vítězi Central European Jazz Competition.

6.6. 2019 14:00h Dům pro seniory Kamenec – Jazz for seniors - Boris Urbánek a Markéta Komarová Po loňském velkém úspěchu i letos opět přivezeme jazz našim seniorům. Repertoár složený z jazzových evergreenů a filmových šlágrů zazní v podání klavíristy Borise Urbánka a zpěvačky Markéty Komarové ve venkovních prostorách Domu pro seniory na Kamenci

7.6. 2019 Slezskoostravský hrad 19:00h - HEIMAT Heimat znamená německy vlast, domov a tihle občané vám ukáží, kde pro ně leží hranice tohoto pojmu. Zastydlí sluníčkáři vám se svou sudetskou world music namíchají koktejl afrobeatu, jazzu, a synthpopu. http://www.heimat.cz/ 20:00h - CHARLES PASI GROUP (Francie) Charles Pasi, nová hvězda, mladý zpěvák a hráč na foukací harmoniku francouzsko-italského původu. Studoval hudbu v Římě a Paříži. Později doprovázel při turné zpěvačku Carlu Bruin. V roce 2007 si zahrál „muže s harmonikou“ ve filmu Herečky. Roku 2006 vydal své první EP nazvané Mainly Blue. Na jeho albu „Uncaged“ (2009) se podílel legendární americký saxofonista Archie Shepp. V roce 2013 byl také členem turné Niela Younga v Evropě a v Číně . V posledních letech je vyhledávaným interpretem na předních evropských i světových scénách. Na Slezskoostravském hradě doprovodí Charlese Pasiho čtveřice skvělých francouzských hudebníků. Po roce se opět můžeme těšit na skvělou francouzskou kapelu. 21:30h - YELLOWJACKETS (USA) Legendární kapela zanedlouho oslaví 40. let od svého vzniku. Za tu dobu vydali 29 skvělých alb, z nichž 17 bylo nominováno na cenu GRAMMY. YELLOWJACKET za éru svého působení spolupracovali s obrovskou řadou těch nejlepších umělců: Zpěváci - Bobby McFerrin (album ZoomBang), Kurt Elling, Michael Franks, Donald Fagen, Brenda Russell, Luciana Souza nebo Take 6. Kytaristé - Michael Landau, Mike Stern, Mike Miller. Perkusisté - Paulinho Da Costa, Alex Acuña, Don Alias, Nana Vasconcelos, Luis Conte nebo saxofonista Eric Marienthal. YELLOWJACKETS dnes patří k absolutní světové špičce, především díky nezaměnitelnému skladatelskému rukopisu Russella Ferranteho a Boby Mintzera. 7. červen se na nádvoří slezskoostravského hradu stane skutečným svátkem hudby!