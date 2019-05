Cestičkou za skrytými poklady Staré Vody

Nejen pro rodiny s dětmi jsme připravili hezkou procházku, kdy pomocí mapky můžete hledat ukryté indície, které vás dovedou až k truhle s pokladem. Cestička vás zavede do klidné a malebné vesničky přes kopec, do Staré Vody a zpříjemní třeba jeden z poklidných podvečerů. Trasa za pokladem je jiná, než ta v Rudné pod Pradědem, indicie k otevření truhly budete hledat v lese a na louce (takže kočárek nechte tentokrát doma) a užijete si stopovanou podle barevných fáborků.

Do Staré Vody si stojí za to naplánovat klidně i celodenní výlet, protože kromě honby za pokladem můžete cestou navštívit i MALOU RODINNOU FARMU s obchůdkem s domácími produkty z kozího i kravského mléka a občerstvit se v originálním samoobslužném BARU U POTOKA. START a PARKING: Stará Voda 92, Světlá Hora o Vhodné pro děti již od 4 let. o Těšit se můžete na 8 zábavných stanovišť, hádanky, luštění a poklad na konci. Podaří se vám vyluštit kód k otevření truhly? Trasa za pokladem je bezobslužná, obdržíte plánek a vyrazíte, kdy chcete. V provozu jsou denně od května do září. Rodinné vstupné 100,-