Komedie omylů - Letní shakespearovské slavnosti Ostrava

Nejúspěšnější inscenace Letních shakespearovských slavností v Ostravě se opět vrací. Komedie omylů je ranou Shakespearovou hrou s nevšedním humorem a strhujícím tempem, díky kterému si získává přízeň diváků a vyvolává salvy smíchu již po několik staletí. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – dvojčatech obsahuje shakespearovskou typickou, do detailů propracovanou hru s protiklady a paradoxy. Nechybí v ní dramatikova brilantní úvaha o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání jejich bytostí.

Svým způsobem je Komedie omylů bláznivým kolotočem ztrát a nálezů“, říká překladatel Martin Hilský. I tento Shakespearův kus podle něj vypovídá o zdání a skutečnosti, o iluzi a realitě, o tom, co se zdá být a co skutečně je. „Jsme skutečně tím, čím si myslíme, že jsme? A myslí si ostatní, že jsme tím, čím si myslíme, že jsme? A když si to myslí, jsme tím, co si myslí oni, anebo tím, co si myslíme my?,“ ptá se Hilský společně se Shakespearem.

Komedie omylů se bude v Ostravě hrát pět večerů.