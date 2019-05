Tadeáš Kotrba / Family Demons

„Malby Tadeáše Kotrby (* 1986), absolventa pražské AVU, který v rámci stipendijního pobytu studoval také na londýnské Central Saint Martins, se pohybují na pomezí krajinomalby, portrétu a figury. Skrze jeho postavy čelící překážkám se necháváme vtáhnout do vnitřní krajiny obrazů, jejichž velkorysý prostor se smrskává na intimní osobní svět. Krajiny mají charakter něčeho náhodného a přitom působí na člověka tak, že má pochopení pro všechno, co se na obraze děje. Celá situace je nám lehce povědomá, avšak pravděpodobně nikdy nebudeme schopni říci nebo si vzpomenout, kdy se stala. Kotrba krajiny a prostory nevytváří proto, abychom se kochali vznešenou krásou přírody, jako romantici předminulého století, ale abychom se v nich našli a začali se rozpomínat. K památkám zbylé paměti odkazují i techniky, které autor využívá. Již dříve se na jeho obrazech postavy ztrácely v mlze či v dešti, nyní jsou obrazy ponechány jakoby nedokončené. Jsou to výseče vzpomínek stejně jako je tomu v naší paměti, která je nedokonalá a nikdy není schopná zakonzervovat suvenýr tak, abychom jej zpětně zrekonstruovali do posledního detailu. Kromě nemožnosti zapamatovat si život a svět kolem nás je tu ještě jedno marné snažení, které Tadeáš Kotrba umí přenést do obrazů. Je to nekonečné sisyfovské úsilí dostat se o krok dál, překonat překážky a znovu se přemoci. Přestože se nám někdy podaří řeku přebrodit a spadlý strom přeskočit, objeví se další překážka stejně jako na obrazech a skicách, které překvapivě nebyly vytvořeny jako předběžné náčrty k samotným malbám, ale dodatečně jako plnohodnotná díla schopná mnohé doplnit a dovysvětlit.“ Ema Pecháčková