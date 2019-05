Víkend otevřených zahrad

Sobota 8.6. 2019 10.00 hod. - koncert Stanley's Dixie Street Band 11.00 hod. - komentovaná prohlídka Piaristické zahrady 15.00 hod. - koncert ukrajinské hudby EVAMORE žáci ZUŠ Příbor pod vedením Taťány Lomako a sbor ZŠ Milady Horákové Kopřivnice Neděle 9.6. 2019 14.00 hod. - Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor "100 let československé písně" 14.30 hod. - Módní přehlídka Calzanatta a společenské šaty salónu Eva 15.00 hod. - Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor "100 let československé písně" 14.30 hod. - Módní přehlídka společenské šaty Helena Bedrnová V případě deštivého počasí se program přesouvá do refektáře Piaristického kláštera.