Den dětí v Ostravě

Putováním zákulisí Divadla loutek s Ronjou, dcerou loupežníka! Ronjo, víš ty vůbec, jak tě vyrobili?

Vyrobit inscenaci, to není jen tak. A jak to teda je? Všechno zjistíme. Během hodinové prohlídky projdeme malírnu, truhlárnu,kulisárnu, krejčovnu i ateliér loutek, nahlídneme ke zvukařům či osvětlovačům a zjistíme taky, jak bleskově přestavět scénu. To vše za doprovodu Ronji a Birka, dvou loupežnických dětí z našeho nejnovějšího představení. Cestou budeme hledat malé tvorečky, kteří si říkají čumbrci a po prohlídce si nakreslíme vlastní pohled z divokého severského lesa. A kdo přijde oděn v loupežnickém, na toho si drzé větrnice netroufnou!

Prohlídky začínají v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00.

Rezervace předem nutná.

Cena vstupenky je 80 korun na osobu. K dostání od května na pokladně DLO, na pobočkách vybraných městských informačních center nebo online.