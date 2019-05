Otevírání mu:n terasy

_slavnostní otevření letního provozu na terase s koncertem Sir Oliver Mally & Peter Schneider (AT/DE) a promítáním filmu Mamma Mia! Here We Go Again (_pocta Meryl Streep)

“SIR” OLIVER MALLY & PETER SCHNEIDER

Folk-Blues Adventures. Dvě kytary, jedna harmonika a hlas "pana" Olivera Mallya je vše, co je zapotřebí, aby se publikum hypnotizovalo. Sir Oliver Mally je jedním z nejlepších příkladů evropského blues, skvělý skladatel co pracuje s příběhem, za vice než 33 let hraní získal řadu ocenění v kategoriích Blues.

Peter Schneider hrál mnoho let po boku skvělé Ike Turnerové a zní jako směs všech výtečných kytaristů. Společně vás vezmou na dobrodružný výlet přes pole Blues & Folkmusic.

Mamma Mia! Here We Go Again

USA, 2018

muzikál / romantický / komedie, 114 min, mládži přístupné

_pocta Meryl Streep v den jejího významného životního jubilea

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.

Režie: Ol Parker

Scénář: Ol Parker

Kamera: Robert D. Yeoman

Hudba: Anne Dudley, Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper, Andy Garcia, Christine Baranski, Julie Walters, Jeremy Irvine, Cher, Hugh Skinner, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Josh Dylan, Naoko Mori, Togo Igawa, Omid Djalili, Celia Imrie, Benny Andersson, Cassie Clare, Gerard Monaco…