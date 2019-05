_příběh z poválečného Polska plný dojemného utrpení, vzdoru, odvahy a... lásky / síla a odvaha rodičů, kteří bojují o obnovení důstojnosti a rovnováhy po ztrátě syna



Polsko / Česko / Slovensko, 2018

drama, 100 min, nevhodné do 15 let

Příběh rodičů prokletého vojáka vyprávěný jejich sedmnáctiletým vnukem Jankem. (Prokletí vojáci – příslušníci protikomunistických polských odbojových hnutí, zformovaných v závěrečných fázích druhé světové války). „Odřivous“ byl zabit v roce 1946. StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila, že je „nepřítel lidu“ mrtvý. Matka vojáka nesnese to ponížení, ukradne rakev s tělem svého syna a přinutí manžela, aby se společně vydali na cestu do Kalvárie Paclawské a syna opět pohřbili. Cesta je plná dramatických událostí. K průvodu se připojí Jurgen, uprchlík ze zajateckého tábora. Když vlci zabijí tažného koně, Jurgen se rozhodne, že ho nahradí, a táhne vůz s rakví. Mezitím pozorujeme, jak se Hanka s cizincem sbližují. Jakub a Hanka společně dorazí do kláštera na kalvárii. Tam zjistíme, že jeden z mnichů je bratr „Odřivouse“. Rodiče a bratr popáté a naposled pohřbívají poručíka Zemské armády. Hanka se ale nechce vracet domů. Je psychicky na dně. Na nádvoří kláštera si staví ledové iglú a zabydlí se v něm. Syn – mnich se o ni stále stará a Hanka po několika týdnech znovu získá rovnováhu. Spolu s manželem se vrátí domů. Film se odehrává v dramatickém období poválečných polských dějin, je to ale také univerzální příběh; rodiče se snaží znovu získat důstojnost a vyrovnanost poté, co ztratili svého syna.

Režie: Jan Jakub Kolski

Scénář: Jan Jakub Kolski

Kamera: Jan Jakub Kolski, Julian A. Ch. Kernbach

Hudba: Dariusz Górniok

Hrají: Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jankowski, Michał Kaleta, Krzysztof Globisz a další