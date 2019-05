Maďarská rocková legenda Omega vyráží na turné 2019 pod názvem "TŰZVIHAR", neboli "STORMY FIRE", "OHNIVÝ VICHR“. Fanoušci v České republice se mohou těšit na známé a osvědčené hity Omegy, které budou mapovat průřez celou jejich tvorbou. V průběhu let natočila Omega téměř 40 alb, a to jak studiových nebo koncertních, které jsou nahrány v maďarštině, němčině nebo angličtině. Skupina Omega představuje výjimečný hudební fenomén, a to nejen na maďarské scéně.

Je nejstarší, a přitom stále aktivní a úspěšně fungující skupinou u našich sousedů. Na celém světě jsou pouze Rolling Stones a Omega, tyto dvě rockové kapely existuji aktivně již 56 let, a obě formace vznikly v témže roce. Kromě států střední a východní Evropy se Omega prosadila i za tehdejší železnou oponou, včetně Velké Británie, Švýcarska a bývalého Západního Německa. Ne náhodou byla proto Omega neoficiálně označována přívlastky jako "Pink Floyd Východu" nebo "Východní Rolling Stones". Stala se významným kulturním exportním artiklem a dlouhodobě je jednou z poznávacích charakteristik Maďarska. Kapela Omega vznikla v roce 1962, stěžejní pro její kariéru byla zejména sedmdesátá léta, kdy hudebníci dalece přesáhli hranice tehdejšího východního bloku. Ve skupině dodnes působí zakládající členové, zpěvák János Kóbor a klávesista László Benkő.