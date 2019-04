Marek Pražák / Polarity – náhledy vnitřních světů

V dnešním světě plném kopií a plagiátů, ve světě, který unifikují vizuální trendy prosakující ze sociálních sítí, ve světě prefabrikované masy, jsou o to víc potřebné autentické osobnosti, jejichž život i kreativita se vzájemně prolínají a nikdy nejsou úplně oddělitelné. Osobnosti s neopakovatelnou originální stopou, jejichž tvorba je navázaná na niternou potřebu tvořit a interpretovat život a svět kolem nás vlastním způsobem. Právě takovou personou je bytostně ostravský umělec Marek Pražák, který se ve své tvorbě neomezuje vyjadřovacími prostředky a používá téměř všechna myslitelná média. V jeho díle se vše propojuje se vším, vizuální média, text i zvuk. Silně individualistickou tvorbu doplňuje vrozená expresivní performativita autora, která je nepřehlédnutelná především u jeho hudebních a poetických vystoupení. Výstava v Galerii Obecního domu není pouhým navěšením obrazů na zeď galerie, ale je to pokus o nevšední nahlédnutí do duše umělce jako originální bytosti.

Jan Kunze – kurátor výstavy