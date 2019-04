Na slovíčko s krajem

_neformální moderovaná diskuze s hejtmanem kraje Ivo Vondrákem o tom, jaký kraj je a jaký by měl být za 10 let

Právě teď společně plánujeme budoucnost našeho kraje na příštích 10 let. Přijďte o ní diskutovat s hejtmanem Moravskoslezského kraje. Jak by podle vás měl kraj vypadat? Jakým směrem by se měl ubírat život na Opavsku? Co je pro kraj, Opavu a vás důležité, na co se při uvažování o rozvoji kraje zaměřit? Co funguje a co by mělo fungovat lépe? Jak zlepšit image kraje?

Co se dozvíte a o čem bude řeč?

- jak jsme na tom v porovnání s jinými kraji, Českem, Evropou a světem

- jakým výzvám čelíme a jak na ně dokážeme reagovat

- jak se rýsují priority kraje na dalších 10 let

- jaké projekty změní kraj (a Opavsko) k lepšímu

- jaká klišé zhoršují image kraje a jak se s nimi popasovat