Veletoč / Divadlo Kalich

Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany Paulové. Hru režíruje vyhledávaný a originální divadelník a výtvarník Šimon Caban.

O čem nová česká divadelní komedie vypráví? Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Jejich rozdílné povahy tuto pospolitost a vzájemný respekt utužily už od dětství. Boženka, jako bojovný kapitán, uvykla si udílet rozkazy a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál na pozici poslušného a manipulovaného vojáčka.

Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém několikaletém výběru a dobře volené propagandy. Helga byla bohatá, s činžovní vilou, s klenoty a s drahocennými obrazy, ale to všechno jí spadlo do klína jako dědictví, takže není zocelena zkušenostmi rvát se o uspokojivou existenci. Naopak, bezstarostnost ji svedla ke svazku s Arnoštem, který rychle vyústil v stereotypně nudné soužití pod dennodenním velením Boženky. Je to ve skutečnosti manželská trojka.

Ale začíná komedie a - zřejmě následkem nečekaných zvratů v pohybu těles sluneční soustavy - stereotyp se bude měnit! Nečekaným Veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená a zamotaná vzájemně neslučitelnými osobními snahami. Advokátní poradce a psychiatr jsou stále na telefonu!

OSOBY A OBSAZENÍ