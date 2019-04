4000 dnů / Divadlo Ungelt

Dostat druhou šanci změnit svůj život, vymazat minulost a začít znovu, to je nesplnitelný sen mnoha lidí. Drama napsané s anglickou lehkostí a humorem o nezbytnosti poslouchat sám sebe a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že sám sebe neslyším. Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si to ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost…?

Hrají: H. Maciuchová, O. Novák, P. Stach