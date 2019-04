Dotkni se přírody – les

Les, to je ekosystém plný různých forem života. Les je jako vesmír, ve kterém je skryto nepřeberné množství malých světů. Les jako celek vnímáme pohledem, poslechem či prostřednictvím jeho vůně. Existuje v něm mnoho míst, která jsou našemu zraku skryta, přesto jsou sama o sobě ekosystémy plnými života. Pro fungování lesa jsou nepostradatelná, bez nich by les nevypadal a nefungoval tak, jak ho známe. Les nejsou jen jednotlivá společenstva žijící na jednom místě, jsou to navzájem propojené a spolupracující světy, které si dokáží nejen pomáhat, ale také se navzájem ničit.