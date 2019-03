Otevření skleníků v Zoo Ostrava

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava není k vidění jen pestrá kolekce zvířat z různých koutů světa, ale také velmi pestrá kolekce rostlin. Kromě planě rostoucích je to celá řada tropických a subtropických druhů. Největší koncentrace exotiky se nachází v pěstebních sklenících, které se po zimní přestávce opět otevřou návštěvníkům. Díky zvýšenému zájmu veřejnosti už v dubnu!

Pěstební skleníky jsou situovány v botanickém zázemí a návštěvníkům zoologické zahrady nejsou běžně přístupné. Zájemci do nich mají možnost nahlédnout při speciálních komentovaných prohlídkách s průvodcem. V letošním roce budou tyto prostory otevřeny v sobotu 6. dubna. Na ploše 1000 m2 rostou rostliny, které se využívají k tvorbě a údržbě tropických expozic v areálu zoo, je zde pěstována sbírka rostlin tropického a subtropického pásma, a to jak ovoce a zeleniny tak i různých druhů bylinek a koření. Tropy v Zoo Ostrava mohou návštěvníci zažít od dubna až do konce října každý víkend pouze s průvodcem, vždy v 11:00 a 14:00 hod. Sraz zájemců je u vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne průvodce. Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupenky do zoo. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na tel. čísle 596 241 269 nebo osobně na vrátnici zoo.

Během prohlídky mohou návštěvníci vidět a v případě zralosti i ochutnávat různé tropické plody či aromatické byliny. Jedná se například o plody nízké odrůdy banánovníku (Musa), citrusů (pomeranč, mandarinka, tahitský lajm, limetka či kumquat) či kávovníku arabského (Coffea arabica). Nově mohou obdivovat také kakaovník (Theobroma cacao), kafrovník (Cinnamomum camphora) nebo přírůstek do rodiny orchidejí – vanilku (Vanilla planifolia).

Kromě užitkových rostlin rostou ve sklenících také tropické a subtropické rostliny okrasné listem či květy. Kromě orchidejí a bromélií, jejichž květy jsou nepřehlédnutelné, zde kvetou i méně známé druhy jako například křín (Crinum x amabile), který patří mezi amarylkovité. Jeho velké červenofialové květy jsou podobné liliím. Pod zemí vytváří cibuli, která může mít v průměru až 20 cm. Listy jsou dlouhé, mečovité, sytě zelené barvy. Tento druh je křížencem původních botanických druhů, které se do Evropy dostaly koncem 18. století a dlouhou dobu bylo pěstování těchto rostlin výsadou zámeckých skleníků a botanických zahrad. Celá rostlina je jedovatá.