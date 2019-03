Little Big v Ostravě

Little Big oznamují návrat do Brna do Sono Music Clubu v pondělí 7.10. 2019 a premiérový koncert v Ostravě v BrickHouse DOV ve čtvrtek 10.10. 2019. Na novém albu představují neuvěřitelnou sbírku vlastní produkce, která nezná hranic. Pohybují se mezi EDM, technem, hip-hopem a r&b, ale využívají i reggae a hip-hop samply. Inspirace Little Big se rozhodně posunula o značný kus dál.