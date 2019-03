Škola inline bruslení

Chcete pro své děti kurz plný zábavy? A zároveň je nechat naučit nebo zdokonalit v jízdě na in line bruslích? Náš tým kvalifikovaných instruktorů je naučí základům bezpečné jízdy a bude dál rozvíjet jejich již získané dovednosti. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé ve věku od 6 do 15 let. Na začátku jsou děti rozdělené do skupin podle bruslařských zkušeností a v těchto skupinkách dále pokračují ve výuce. Jako součást vybavení počítejte zároveň přilbu a chrániče (kolena, lokty, dlaně), protože je třeba očekávat i pády.

Nelekejte se. Naučíme Vaše děti nejen správně padat, ale také se pokaždé zvednout a pokračovat dál. Samozřejmostí je výuka bezpečného zastavení a samotné jízdy. Na co čekat? Bruslení působí pozitivně na celý pohybový systém a když k tomu přidáme spoustu legrace, vychází nám skvěle strávený čas pro Vaše ratolesti. Tak sbalte brusle a přihlaste je k nám Začínáme již v úterý 9.4. v 17.00 hod. a v sobotu 13.4. v 9.30 hod.