Jarní cyklojízda - Nový Jičín

Hoďte svá kola do gala a připojte se k veřejné cyklojízdě na stezce z Nového Jičína do Hostašovic. Jarní cyklojízda se koná v pátek 26. dubna od 16:00, sraz je na začátku cyklostezky Koleje. Společně pak budeme pokračovat až na nádraží do Hostašovic. Zúčastnit se můžete na kole, in-linech či koloběžce. Vítáni jsou dospělí i děti – uvítáme celé rodiny.

Během akce se dozvíte více o květnové kampani Do práce na kole.

Na co se můžete těšit?

soutěž o nejpěkněji nazdobené kolo (kategorie děti i dospělí)

dětská malířská soutěž

pestrá tombola

doprovodný hudební program