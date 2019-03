Hudba objektivem fotografa

Výstava představuje hudební snímky Maria Sikory.

Autor osobitým způsobem zachycuje pomíjivé okamžiky koncertní atmosféry. Jež je jedinečným a již tradičním kulturním obohacením lidského života na Třinecku.

Živou hudbu, která je přijímána napříč mnoha různými generacemi, autor podtrhává impozantní hrou se světlem, s kterým cíleně pracuje ve vztahu s neustále se měnící scénou plnou emocí.



Je profesionálním fotografem se zaměřením na Portrét, Módu a Reportážní fotografii. Jeho fotografie jsou charakteristické hrou se světlem, stínem, perspektivou a emocí. Při své práci klade důraz na vztah objektu, fotografa a prostředí. Zároveň pracuje s minimalismem a barvami sobě vlastními.



ZAJÍMAVOSTI

Publikuje především v zahraničních periodikách, jako např. Photo Vogue Italia, Imaginated Magazin (Itálie), Elegant (Itálie), Prolific (USA), Dark Beauty Magazine (USA) a dalších. Také českých, jako např. Nikon Blog, Megapixel a jiné. Poskytl řadu rozhovorů pro TV a YouTube. Jeho fotografie jsou zařazeny do výběru The World of Top Photography 2017 (The Imagina- rium) a výběru redakce National Geographic.