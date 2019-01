S&M Metallica - Scream inc. & Kolínská filharmonie - live

Zažijte kus metalové historie - legendární koncert S&M skupiny Metallica,

v SF už nedáte, ale máte jedinečnou příležitost zažít tento již kultovní večer v Ostravě v KD Akord. Za doprovodu Kolínské filharmonie odehraje S&M koncert nejlepší tribute band Metallicy na světě, skupina Scream Inc., která jako jediná převzala od Jamese Hetfielda originální notové zápisy z koncertu S&M pro orchestr.

SCREAM INC. – OFFICIAL METALLICA TRIBUTE BAND (KYJEV) & KOLÍNSKÁ FILHARMONIE

Kyjevská skupina Scream Inc.- Official Tribute band kapely Metallica je uznávanou světovou jedničkou mezi Metallica tribute kapelami, o čemž svědčí její opakovaná úspěšná turné po státech východní i západní Evropy, kde je žádána fanoušky Metallicy, kteří nešetří slovy chvály nad do detailu propracovaným výkonem všech muzikantů.

Teď přijíždí do Česka, aby se spojila s hudebníky z Kolínské filharmonie a spolu pak odehráli slavný koncert Metallicy se symfonickým orchestrem v San Francisku, S&M. Scream Inc. odehráli tento koncert v Moskvě s tamním symfonickým orchestrem, a dorazilo na něj na osm tisíc fanoušků.

V Česku jej předvedou v halách v Ostravě, v Brně a v Kolíně.