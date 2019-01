Výroční ples 90-60-90 - Ostrava

Slavíme společně!

90 let HC Vítkovice Ridera

60 let DK AKORD

90 let Českého rozhlasu Ostrava.

Účinkují:

EVA PILAROVÁ

MAREK ZTRACENÝ s kapelou

BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů)

Šajtar

DJ Zdeněk Trembač

MFS Ševčík

CM Tolar

soubor Nahodile a další.

Na plese bude pokřtěna nová publikace k šedesáti letům Akordu o historii kulturního domu v Ostravě-Zábřehu.

Vstupenky

Základní za 500 Kč – večeře a welcome drink v ceně

SILVER TICKET za 699 Kč

v ceně večeře, welcome drink

dárkový balíček od oslavenců

nová publikace k 60. letům Akordu

volná vstupenka na hokejový zápas HC Vítkovice Ridera do konce sezóny

GOLDEN TICKET za 969 Kč

obsah viz Silver ticket + volný vstup na hokej i na koncert Českého rozhlasu Ostrava

Vouchery na volné vstupy na hokej a do Rozhlasu obdržíte s dárkovou taštičkou při vstupu na ples, na voucherech budou přesné instrukce, jaký si vybrat hokejový zápas či koncert a kde je půjde směnit za vstupenky.

Jak nakupovat online vstupenky na tento ples:

Při online rezervaci si vyberete místa v sále (u stolů), všechny se zobrazují s plnou cenou 500 Kč. V případě zájmu o Golden nebo Silver ticket si při druhém kroku objednávky klikněte v seznamu vstupenek na popisek „Vyberte si slevu“ (ano, tyto vstupenky jsou sice dražší, ale takto nám prodejní systém umožňuje prodávat tyto VIP/fanouškovské tickety) a vyberte si z nabízených variant. Poté lze pokračovat v dokončení objednávky.

Proč si koupit Golden nebo Silver ticket?

Protože jste srdcaři, kteří chtějí podpořit nás oslavence. Protože se vám líbí, že kultura a sport v Ostravě jsou sexy!