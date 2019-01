Cyklocestování - Frýdek Místek

Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku se uskuteční již po třinácté na plátně a v prostorách Nové scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa.

Hlavním programem bude projekce frýdecko-místeckých cyklocestovatelů Dáši&Kuby o jejich ojedinělém dobrodružném cyklonávratu z Nového Zélandu, při kterém zažili spousty neuvěřitelných zážitků a nádherných chvil. Za tahák festivalu lze určitě považovat i trojitou účast cestovatele rádia Impuls Jirky Kolbaby, který spolu s legendárním Víťou Dostálem pokřtí zbrusu novou knihu „Evropou na kole" autora Martina Stillera.

O zážitky nebude nouze ani v besedě dámského dua Magdy a Alis, které na kolech samy prošlapaly jižní a střední Ameriku. S rodinkami Čermákových, Zigáčkových a Stillerových zavítáme s dětmi křížem-krážem Evropou. Roman Staněk nás zavede do drsného a přesto nádherného Karabachu. A to samozřejmě není vše! Už teď se tedy máte na co těšit.

Festival pořádá spolek Cyklocestovatelé za významné podpory Moravskoslezského kraje a příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek, která je spolupořadatelem akce.

