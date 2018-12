Romana Skálová a Dexter: Ze života Bulíka Pokračování Dexterových příběhů

Dexter a jeho panička se vrací do Domu knihy

Beseda a autogramiáda se spisovatelkou Romanou Skálovou, která se rozhodla popsat život svého čtyřnohého psího miláčka, anglického bulteriéra Dextera. Ten samozřejmě jako hlavní aktér knih nebude na besedě chybět.

Dexter je anglický bulteriér. Má úžasnou osobnost, je klaun a rád baví lidi. Umí být ale i velmi empatický a miluje lidi. Bulík je hlavním hrdinou knihy, která je napsaná tak, aby přesně vystihovala jeho povahu. V knize vypráví téměř o všem, co jej v životě potkává a vůbec se nebojí říct, co si doopravdy myslí. Vše podává s ironií a humorem.

Ze života Bulíka; Pokračování Dexterových příběhů

„Jsem zpátky, abych vám potvrdil, že moje předtucha se vyplnila. Já jsem vám říkal, že to bude ještě jízda, a měl jsem pravdu. Stalo se toho strašně moc, to mi snad ani neuvěříte. Utekl rok a mně přijde, jako by uteklo dalších dvě stě let, protože ten čas letí rychlostí Dextera běžícího pro kokino. Takže rychle, fakt hodně rychle. Staly se nám bullží věci, staly se nám taky špatné věci, ale člověk i pes se musí naučit, že to k životu patří. Jsou věci, se kterýma nejde nic udělat, ani kdybys chtěl. O tom všem vám povím. Mimochodem, páníčci jsou pořád stejní blbečci. Však uvidíte, to si potvrdíte sami, až si celou knížku přečtete. Já vám to všechno sepsal, jen doufám, že jsem na nic důležitýho nezapomněl, ale myslím si, že ne, protože to, co moji páníčci vymýšlí, se fakt zapomenout nedá. To zas budete koukat. Pohodlně se usaďte, jízda začíná.“

Ottovo nakladatelství přináší již druhé knižní vydání úspěšného blogu a facebookové stránky mladé a originální české autorky Romany Skálové. Všední i nevšední život olomouckého bulteriéra Dextera pokračuje a je stále plný nových zážitků.