Jan Štifter: Sběratel sněhu

Událasti odsunu a poválečných let připomene Jan Štifter

Novinář narozený v Českých Budějovicích, s nimiž spojuje svá díla, vystudoval kulturní dějiny v Pardubicích. Působil v Mladé frontě DNES, Lidových novinách a pracoval také jako šéfredaktor týdeníku MF Sedmička. V současné době vede jihočeský měsíčník Barbar. Sběratel sněhu líčí v několika prolínajících se časových rovinách a na základě archivních dokumentů i českobudějovické architektury události odsunu a poválečných let.

Jan Štifter debutoval novelou Kathy, jejíž hrdinkou je Kateřina Schwarzová (rozená Zahradníková), která se provdala za šumavského Němce. Novela sleduje její osud od dětství přes dění druhé světové války až k událostem odsunu. Autora k jejímu sepsání inspirovalo pátrání po své babičce, v jehož středu stojí tiskopis označující Kateřinu za nepřítele republiky, jenž měl zpečetit Kateřinin osud na jihu Čech a zařadit ji do odsunu. Ve svém třetím románu Sběratel sněhu do jisté míry navazuje na svou prvotinu Kathy.

Sběratel sněhu

Sběratel sněhu líčí v několika prolínajících se časových rovinách a na základě archivních dokumentů i českobudějovické architektury události odsunu a poválečných let, které se nám jako drobné střípky skládají do plastického obrazu toho, jak to možná bylo, možná nebylo, ale určitě nemělo a nejspíš nemuselo být. Do děje nás Jan Štifter svým stylem psaní vtahuje od prvních stránek – živým, místy až surovým líčením osudů dvou (nebo vlastně tří) chlapců, v němž jako by si předsevzal, že znovu postaví dávno zbořené budovy. Štifterovy příběhy zaujmou čtenáře stěžejních autorů současné české literatury, jakými jsou Daniela Hodrová či Jiří Hájíček.