Martina Kolníková: Beseda o Petrohradu s průvodcem

Krásy Petrohradu poznáte s Martinou Kolníkovou

Na cestování ji vždy lákalo poznání historie dané země, nasávání místní atmosféry a pozorování každodenního ruchu v ulicích. Seznámí vás s bouřlivými ruskými dějinami, pomůže pochopit ruskou povahu a naladí vás na bohatou kuchyni… Průvodkyně Martina Kolníková vám prozradí vše o Petrohradu a navrch přidá zajímavosti ze zákulisí zájezdů i užitečné rady na cestu.

„V každé zemi, kterou jsem navštívila, mě něco okouzlilo a teď to mohu předat dál,“ říká průvodkyně cestovní kanceláře Radynacestu Martina Kolníková.

Rady na cestu

