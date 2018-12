Barbara Kiedroň - Pět jazyků lásky - přednáška Bílovec

Obsah přednášky:

jak pozná dítě i partner, že ho máme rádi

jak naplňovat potřeby, aby dítě nezlobilo a partner spolupracoval

jak poznáme, co potřebují, aby se cítili milováni

co potřebuji já – abych byl-a spokojen-á ve vztahu

Datum konání: 22.1.2019 od 17 do 19 h v Klubu Inspirace

Cena: 200 Kč do 31.12.2018, poté 250 Kč, v den konání 300 Kč

Lektor: Mgr. Barbara Kiedroň

MÍSTO KONÁNÍ

Klub Inspirace, z.s., Tkalcovská 47, 74301 Bílovec