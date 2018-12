Klub Sovičky - Sportujeme v pohádce

Městská knihovna Vás srdečně zve na další setkání Klubu Sovičky! Čeká na Vás přátelské posezení v knihovně spojené s vyprávěním pohádek.

Setkáváme se vždy každý druhý čtvrtek v měsíci v čase od 9.00 do 10.00 hod. v oddělení pro děti. Klub je určen pro děti do 4 let věku v doprovodu dospělé osoby. Starší sourozenec je vítán.