Betlémské světlo - Ostrava Vítkovice

Betlémské světlo - obřadní síň Ostrava-Vítkovice

Také letos bude přivezeno Betlémské světlo do obřadní síně na vítkovickém hřbitově. Přístupné bude během Štědrého dne 24. 12. 2018 v době od 9.00 do 15.30 hod. Betlémským světlem můžete zapálit svíčku na hrobě svých blízkých nebo si můžete tento symbol přátelství, naděje a poselství vánočních svátků odnést do svého domova.

