O smyslu cestování a fotografování v nebezpečných regionech světa

_beseda s válečnou fotografkou Jarmilou Štukovou a žurnalistkou Olgou Šilhovou, moderuje Jiří Siostrzonek

Jarmila Štuková

Je česká fotoreportérka a dokumentaristka žijící v Praze.

Vystudovala DAMU, ale hned po absolutoriu se začala věnovat fotografii a reportážím. Od roku 2005 se zaměřuje na země sužované válečnými konflikty, chudobou či sociálními problémy. Dokumentovala mimo jiné dětskou prostituci v Etiopii, zemětřesení na Haiti, kyselinové útoky v Indii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu či válku s Islámským státem v Iráku a Sýrii. Do Iráku se za poslední roky pravidelně vrací. Pracovala na tématu války s Islámským státem od jejího počátku až do konce. Pohybovala se nejen na frontových liniích, ale především v uprchlických táborech, nemocnicích a zdestruovaných městech.

Je autorkou fotografií úspěšné knihy věnované českým vojákům na zahraničních misích s názvem Ten druhý život. Spolupracovala na několika dokumentech - Ženy v zemi Tálibánu, Iráčanky, Nezlomené, S mámou v base, Máma z basy a televizních reportáží. Autorsky se podílela na mnoha spotech a fotografických kampaních, které poukazují na nelehký život handicapovaných z několika oblastí - ať už jde o paraolympioniky či popálené pacienty.

Desetkrát získala ocenění v soutěži Czech Press Photo za fotografické soubory i videa.

Olga Šilhová

Původním povoláním novinářka na plný úvazek se dnes věnuje zejména práci v cestovním ruchu. V roce 2006 založila cestovní kancelář African Way, která se specializuje na individuální a fotografické pobyty v Africe, USA nebo v Asii. Žurnalistice se věnuje i nadále jako volná novinářka. Se svým manželem fotografem Václavem Šilhou tvoří autorskou dvojici, která pravidelně publikuje v řadě zejména cestopisných magazínů. Je zakládající členkou a předsedkyní občanského sdružení Femisphera, které z novinářského hlediska mapuje život žen ve třetím světě. V roce 2008 se společně s Lenkou Klicperovou vydala do Demokratické republiky Kongo, kde se s kamerou v ruce věnovala otázce sexuálního násilí páchaného na ženách. Z cesty vznikl dokumentární film Slzy Konga, který získal ocenění na dvou filmových festivalech, a který do svého vysílání zařadila i Česká televize. Jako kameramanka a spoluautorka scénáře se podílela na tvorbě reportáží z Demokratické republiky Kongo, Čadu nebo ze severní Keni pro Českou televizi a TV Nova. Příležitostně spolupracuje s Českým rozhlasem a věnuje se přednáškové činnosti. Je spoluautorkou knihy „ Afrika v nás“, kterou v roce 2010 vydalo nakladatelství Mladá fronta. Je zakládající členkou Femisphery.