Z Frýdku do celého světa / Příběhy rodu Landsbergerů

Členové rodiny Landsbergerů zasáhli v mnoha ohledech do dějin města, a to jak po stránce architektonické (např. výstavba nových budov), tak třeba kulturní či společenské. Osud pak mnohé z nich pod různými záminkami zavál do různých koutů světa. Výstava ve spolupráci s FF OU v Ostravě u příležitosti 50. výročí skonu významného historika starověku a asyriologa Benno Landsbergera (1890–1968).