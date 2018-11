Rozsvícení vánočního stromu - Nový Jičín

Nenechte si ujít tradiční vánoční trhy. V pondělí 26. listopadu bude přivezen vánoční strom. Ten se letos poprvé rozzáří 5. prosince. Světelná výzdoba v ulicích se bude spouštět po etapách, neboť do Tyršovy a části Štefánikovy ulice a do Loučky bude dodána zcela nová, v LED provedení. Barvou letošních Vánoc v Novém Jičíně je kombinace bílé a červené. Vánoční trhy začnou 3. a skončí 23. prosince. Ve čtyřech desítkách dřevěných stánků budou ke koupi pekařské a cukrářské výrobky, bylinky, masné produkty, ale také rukodělné zboží, dekorace a kožená galanterie. „Stoly se jmelím, chvojím, vánočními kyticemi budou i pod podloubím,“ řekla Hana Rolná z návštěvnického centra. Od 21. do 23. prosince se budou na náměstí prodávat i živí kapři. Provozní doba ve stáncích bude každý den od 10:00 do 18:00 hodin, pokud budou mít prodejci zájem, mohou otevírat už v 8:00 a končit až ve 22:00 hodin.

V pátek 21. a v sobotu 22. prosince bude součástí jarmarku i stánek s produkty zahraničních partnerských měst. „Z francouzského Épinalu, jehož národní potravinou jsou mirabelky, budou v nabídce bonbóny, hořčice či likér s jejich příchutí nebo pečující kosmetika. Italská Novellara dodá balsamikové octy, vína či parmezán a slovenská Kremnica svůj typický medovník, pařené či uzené sýry, vína i čaje,“ doplnila Kateřina Nesrstová, která má na starosti zahraniční vztahy města.

Adventní čas budou na náměstí zpříjemňovat hudební a divadelní vystoupení, tvořivé dílničky pro děti a ukázky vánočních zvyků. Letos přibydou dvě nové sochy do dřevěného betlému, který Nový Jičín nechal vyrobit a poprvé instalovat vloni. „Figury z topolového dřeva jsou v životní velikosti,“ doplnila vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.