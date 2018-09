Den pro seniory - Zoo Ostrava

V sobotu 15. září se v ostravské zoologické zahradě uskuteční tradiční akce pro seniory. Tento den budou mít lidé nad 60 let volný vstup do zoo a připraven pro ně bude i speciální doprovodný program.

Zájemci budou mít možnost zúčastnit se komentované prohlídky s průvodcem. Prohlídka začne v 10:00 hod. u vstupu do zoo. V pavilonu afrických zvířat si budou moci pamětníci zavzpomínat u výstavy mapující historii ostravské zoologické zahrady, od vzniku a fungování ještě v areálu v Ostravě-Kunčičkách až po současnost ve Slezské Ostravě. Probíhat budou i komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat. Zájemci také mohou nahlédnout do pěstebních skleníků, které jsou běžně návštěvníkům nepřístupné. Komentované prohlídky botanického zázemí s průvodcem probíhají od 11 a od 14 hod. a jsou v ceně vstupného do zoo. Sraz zájemců je u vstupu do zoo.

Vstup do zoo je v tento den pro všechny seniory nad 60 let zdarma! Prokázat se musejí platným dokladem.