Výstava Jiří Trnka a česká ilustrační tvorba je sondou do české knižní kultury. Česká ilustrační tvorba a především tvorba pro děti se ve dvacátém století stala ve světě známým a uznávaným pojmem, jež vznikl a formoval se jako důsledek dlouholetého úsilí řady osobností české kultury, které spojovala láska ke knize jako svébytnému estetickému celku. Ilustrátoři věnovali větší prostor pro vlastní výraz a fantazii s poukazem na větší prostor i pro fantazii dětského diváka. Zavrhli didaktičnost, odmítli skutečnost jako jediný model, zrušili hranici mezi skutečností a fantazií. Ilustrátoři si začali vybírat tituly nebo jim byly zadávány texty ve shodě se zaměřením jejich volné tvorby.

Adolf Born, Zdeněk Burian, Ludmila Jiřincová, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Josef Lada, Kamil Lhoták, Zdeněk Miler, Jiří Winter Neprakta, Radek Pilař, Teodor Pištěk, Ondřej Sekora, Zdeněk Sklenář, Zdeněk Smetana, Jiří Šalomoun, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Včítal, Jan Zrzavý tvoří jen nepatrnou část autorů, kteří se české ilustrační tvorbě věnovali a kteří budou svou tvorbou zastoupeni na výstavě ve Výtvarném centru Chagall. Výstava představí na více než 160 artefaktech to nejlepší co v průběhu posledních témě sto let v ilustrační tvorbě vzniklo.