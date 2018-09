Dny evropského dědictví - Karviná

Karviná se již řadu let hrdě hlásí a aktivně zapojuje do celoevropského projektu na podporu památek a zvýšení povědomí o historii v mezinárodním kontextu. K letošnímu ročníku Dnů evropského dědictví se v Česku přihlásilo přes 200 obcí, které nabídnou víc než 300 akcí a 800 památek místního i světového významu. Karviná si připravila na druhý zářijový víkend hned několik zajímavých prohlídek.

Kromě tradičních památkových objektů, přístupných veřejnosti, mají zájemci jedinečnou možnost podívat se i do míst, kam se běžně nedostanou. V nabídce jsou jak speciální spojené prohlídky zámku a vedlejšího kostela Povýšení sv. Kříže, tak návštěva kostela sv. Marka. Návštěva radnice nabídne prohlídku prostor, kde se tvoří dějiny města. Poprvé si zde také budete mít možnost prohlédnout papírový model radnice, jehož autorem je pan Filip Tarbaj z Ostravy. Přehled zapojených památek uzavřeme turisty oblíbenou „českou Pisou“, protože Dny evropského dědictví by bez šikmého kostela sv. Petra z Alkantary nebyly úplné.

Zámek Fryštát pro tuto příležitost nabízí tradičně mnohem více než obvykle. Kostýmované prohlídky s divadlem doplní zahájení výstavy z natáčení pohádky Když draka bolí hlava. Vstupné na zámek a speciální okruh s kostelem dle návštěvního řádu. Prodej vstupenek od 04.09.2018 na pokladně zámku.

No a jaký by to byl návrat do historie bez projížďky v kočáře taženém koňmi. Tento jedinečný zážitek si můžete užít za zvýhodněný poplatek 30 Kč/kočár/20 minut. Rezervace na pokladně zámku, platba v den akce.

