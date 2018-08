Den pro supy v Zoo Ostrava

Které druhy supů se vyskytují v Evropě? Mohli některé supy spatřit indiáni? Proč je většina těchto majestátních dravců ohrožena a některé druhy dokonce čelí úplnému vyhubení? Jak pomáhá supům ostravská zoologická zahrada, jak pomáhají její návštěvníci a jak může pomoci každý z nás? Na všechny tyto dotazy najdou zájemci odpovědi v Zoo Ostrava, kde se tuto sobotu uskuteční Den pro supy.

První zářijová sobota bude v ostravské zoologické zahradě již tradičně patřit supům. Pro malé i velké návštěvníky bude připraven speciální program, který zájemcům přiblíží tyto majestátní dravce, jež mají v přírodě své nezastupitelné místo. Coby mrchožrouti se zásadně podílejí na udržování „čisté“ přírody bez těl uhynulých zvířat, která mohou být zdrojem nákazy a choroboplodných zárodků. Supi však v současné době čelí ohrožení po celém světě, resp. ve všech oblastech jejich přirozeného výskytu, tj. v Evropě, Asii i Africe. Dříve relativně běžní ptáci jsou dnes téměř na pokraji vyhubení.

V Evropě se vyskytují čtyři druhy supů – sup bělohlavý (Gyps fulvus), sup hnědý (Aegypius monachus), sup mrchožravý (Neophron percnopterus) a orlosup bradatý (Gypaetus barbatus). Jejich populace nejsou nijak velké. Čítají okolo několika set až několik tisíc párů. Nejpočetnějším evropským supem je sup bělohlavý, jehož počty jsou odhadovány na 20 000 párů, nejvzácnějším pak orlosup bradatý, jehož počty nepřesahují 1 000 párů. V minulosti byli tito majestátní dravci člověkem intenzivně pronásledováni. Lidé bohužel věřili, že supi dokáží ulovit např. jehňata nebo dokonce malé děti. V důsledku ilegálního zabíjení nebo kladení otrávených návnad tak byli na mnohých místech vyhubeni.

Díky přísné ochraně a mezinárodním repatriačním projektům se daří supy na původní místa postupně navracet. Velký podíl na tom mají i ochránci přírody ze zoologických zahrad, které jsou do záchranných projektů zapojeny a bezplatně poskytují odchované ptáky pro vypuštění do volné přírody. Tak je naplňován jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti. Jedná se o konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Také Zoo Ostrava, která chová všechny čtyři evropské supy, je do těchto projektů zapojena. Majestátní dravce ve volné přírodě zachycuje video.

Avšak supi v Evropě zdaleka nemají vyhráno! V současnosti musejí čelit novému nebezpečí – diclofenacu. Diclofenac je nesteroidní veterinární prostředek používaný k léčbě nejrůznějších zánětů u dobytka. Právě kadavery dobytka a dalších domácích zvířat jsou v Evropě primárním zdrojem obživy supů. Pokud bylo uhynulé zvíře krátce před smrtí léčeno diclofenacem, je léčivo v tkáních stále přítomno a představuje pro mrchožrouty vážnou hrozbu. Diclofenac je pro ně vysoce toxický. Způsobuje hromadění odpadní kyseliny močové v těle a selhání ledvin. Do dvou dnů pak ptáci umírají.

Během sobotního programu v ostravské zoo se návštěvníci budou moci seznámit s problematikou celosvětového ohrožení supů, ale také jak je ostravská zoo zapojena do záchranných projektů na pomoc některým druhům. Pro děti budou od 11 do 16 hodin u expozice Na statku připraveny supí aktivity a kvízy (v případě nepříznivého počasí ve výukovém centru zoo). Kdo bude chtít, může se na chvilku stát supem nebo si i zakoupit plyšového orlosupa. V 11:30 hod. proběhne mimořádné komentované setkání u supů bělohlavých. Věříme, že bližší představení těchto dravců pomůže změnit pohled lidí na tyto majestátní ptáky a případně zvýší zájem o problematiku ohrožení, kterému musejí supi čelit.

Na záchraně evropských supů (i dalších ohrožených druhů) se od roku 2016 společně s námi podílejí i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, a to prostřednictvím programu Koruna ze vstupu. Děkujeme!