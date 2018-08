Slavnosti města Havířov

Havířovské slavnosti 2018 se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2018 v areálu Městské sportovní haly v Havířově.

Line - up:

Pátek 7. 9. 2018

16.00 Škwor

17.30 Nebe

19.00 Sebastian

20.30 Tatabojs

22.00 Mandrage

23.30 Elán

od 16.00– Chytrý kvíz v mobilním planetáriu

Sobota 8. 9. 2018

13.00 Poddukelský umelecký ľudový súbor

14.30 Lunetic

16.00 zdravice představitelů města

16.10 Michal David s kapelou

18.40 Epica

20.40 James Blunt

22.40 Apocalyptica "Plays Metallica by cellos"

00.10 Ohniví Kabáti (ohňostroj)

Moderuje Ondřej Sokol

13.00Klaun Hopsalín v mobilním planetáriu

15.00 Youtubeři a Chytrý kvíz v mobilním planetáriu

22.10 Nebe v mobilním planetáriu

13.00 Pohádková dětská farma

___________________________________________________________________________

Doprovodný program:

Pátek - sobota - areál zábavy pro děti i dospělé, zábavní zóny, lidová technická zábava, stánkový prodej, atd.

Pátek a Sobota - vědomostní soutěž - Chytrý kvíz

V sobotu v odpoledních hodinách - soutěž v přetahování lanem (pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let)

Vstupné:

250,-Kč / den

senioři nad 70 let 150,- Kč/den

děti do 10 let zdarma, 11 – 15 let dvoudenní 300,-Kč

ZTP: 125,-Kč

ZTP/P: 125,-Kč, doprovod zdarma

On-line prodeji vstupenek zahájen:

Pátek - 250,-Kč

Pátek - senioři -150,- Kč

Pátek – ZTP, ZTP/P – 125,-Kč

Dvoudenní - 11 – 15 let- 300,-Kč

Sobota - 250,-Kč

Sobota - senioři -150,- Kč

Sobota – ZTP, ZTP/P – 125,-Kč