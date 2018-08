Noc na Karlštejně - Zámek Bruntál

Předprodej vstupenek probíhá výhradně v pokladně Zámku v Bruntále a to od 13. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Otevírací doba pokladny je denně od 9:00 do 17:00. Cena takto zakoupené vstupenky činí 220,-- Kč.

Následně budou vstupenky prodávány v den konání představení. Cena vstupenky bude 250,-- Kč.

Doporučení

přestože jde o divadelní představení, doporučený dress code je Casual

po horkých letních dnech mohou následovat chladné letní večery, je tedy vhodné vzít si teplé oblečení a vhodnou obuv, popř. podsedák či deku

během představení není možné používat deštníky, neboť omezují viditelnost, z tohoto důvodu doporučujeme přinést si nepromokavou bundu či pláštěnku

Postup při deštivém počasí

prší-li celý den, kdy má být představení uvedeno, je o zrušení představení rozhodnuto nejdřív v 18:00 hod. téhož dne

prší-li v době začátku představení (tj. 20:00) a je-li důvod se domnívat, že déšť ustane, vyhrazuje si pořadatel právo odložit začátek představení (max. o 15 min)

představení může začít i za nepříznivého počasí, a to v případě, že je hereckým souborem akceptováno

začne-li pršet v průběhu prvních 60 minut představení, snaží se pořadatel řešit situaci operativně: je-li důvod se domnívat, že se jedná pouze o přeháňky, či „letní bouřku“, obvykle je představení na několik minut přerušeno, a poté se pokračuje

představení může probíhat i za nepříznivého počasí, a to v případě, že je hereckým souborem akceptováno