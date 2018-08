Cie des Pieds Perchés: Mezi řečí

Novou jednotkou štěstí a úspěchu se stal lajk. Co má společného post a pošta? A jak moc pravdivé je to, co postujeme? Představení Mezi řečí pátrá po tom, jak změnily náš pohled na svět věci jako mobilní telefon, internet, email, smsky, Facebook, WhatsApp nebo Instagram. Nezmizelo něco - co to bylo - jak to vypadalo? Pamětníci si třeba vzpomenou. Zkoumání, co vše si ve 21. století na dálku (ne)říkáme v podání vzdušné akrobacie na lanech!