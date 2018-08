Folklor bez hranic - Ostrava

Čas se krátí a festival začíná již za necelý měsíc.

Je tedy ta nejlepší chvíle na to prozradit, co vás čeká, a co zajímavého jsme si letos pro vás připravili. V první řadě vycházíme na světlo s novým plakátem. Ten jsme se rozhodli zpracovat jednodušeji a přehledněji, tak, aby každý, kdo se chce dozvědět, kdy se koná jaké vystoupení, informace snáze našel. Zároveň jsme si řekli, že je čas přijít se změnou a nabídnout našim příznivcům zase něco nového, možná i oku více lahodícího. Plakát, jehož součástí bude i týdenní program zveřejníme později, co se ale kdy bude konat den po dni naleznete už teď zde na webu. Nová bude také konferenciérka festivalových koncertů a programů – je jí moderátorka a herečka Anna Bangoura. Těšíme se na Aniččina vystoupení a přejeme jí co nejméně přeřeků.

A co se letos nezmění? To nejdůležitější, princip celého festivalu! I tento rok folklor z celého světa i naší české kotliny přineseme všem až téměř na práh jejich domova, na sídliště, náměstí, do obchodního centra nebo do domovů pro seniory. Pokud vás v tuto chvíli zajímá, které zahraniční soubory roztančí pět ostravských obvodů a klimkovickou kolonádu, nebojte, vše se brzy dozvíte. Dnes vás můžeme ujistit o jednom – Soubor lidových písní a tanců Hlubina i Dětský folklorní soubor Hlubinka na festivalu rozhodně nebudou chybět.

PROGRAM FESTIVALU

Pondělí 13. srpna 2018 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

14.30 hodin „Ať žije festival!“ – průvod od Husova sadu, vystoupení souborů na Jiráskově náměstí

15.30 hodin „Ať žije festival!“ – vystoupení souborů – Forum Nová Karolina

19.30 hodin Zahajovací koncert – Janáčkova konzervatoř v Ostravě (Prodej vstupenek na místě. Jednotné vstupné 100 Kč.)

Úterý 14. srpna 2018 Městský obvod Ostrava-Jih

10.30 hodin Vystoupení souborů v Domově pro seniory Sluníčko, Syllabova ul.

10.30 hodin Vystoupení souborů v Domově pro seniory Korýtko, Petruškova ul.

16.30 hodin Festivalový program - pódium před budovou K-Tria

Středa 15. srpna 2018 Městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Klimkovice

16.30 hodin Festivalový program – pódium na Mariánském náměstí

19.00 hodin „Folklor bez hranic v Lázních Klimkovice“ – koncert na lázeňské kolonádě

Čtvrtek 16. srpna 2018 Městský obvod Ostrava – Poruba

10.30 hodin Vystoupení souborů v Domově pro seniory Slunečnice, Opavská ulice

16.00 hodin Průvod Hlavní třídou v Ostravě-Porubě

16.30 hodin Festivalový program - pódium u kruhového objezdu

Pátek 17. srpna 2018 Slezská Ostrava

10.30 hodin Vystoupení v Centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek, Ostrava-Muglinov

10.30 hodin Vystoupení v Domově pro seniory Kamenec, Bohumínská ul.

16.00 hodin Koncert dětských souborů – Slezskoostravský hrad

17.00 hodin Musica Folklorica – Slezskoostravský hrad

18.00 hodin Závěrečný festivalový koncert - Slezskoostravský hrad

23.7. – 31.8. – Foyer Nové radnice – Výstava fotografií z minulého ročníku festivalu

Změna programu vyhrazena!