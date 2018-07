Bonsaje a ornamentální stromy poprvé v Zoo Ostrava

V ostravské zoologické zahradě si na své přijdou nejen obdivovatelé a milovníci zvířat, ale také lidé zajímající se o botaniku. V roce 2007 zde byl otevřen Botanický park se třemi stezkami v celkové délce asi 6 km a rozsáhlým skleníkovým areálem, v roce 2015 pak Rododendron park s největší kolekcí rododendronů a azalek v České republice. Nově zoo představuje návštěvníkům kolekci bonsají a ornamentálních stromů.

Novou botanickou expozici s názvem Zahradní umění Dálného východu najdou návštěvníci hned za vstupem do zoologické zahrady. Na rozlohou nevelké ploše zde mohou obdivovat bonsaje a vzrostlé tvarované stromy, tzv. ornamentální stromy. Bonsaj znamená v japonštině strom v misce. Jedná se o speciální způsob tvarování a stříhání dřevin pěstovaných v keramických nádobách. Nachází se zde na dvacet druhů nejrůznějších dřevin – listnatých i jehličnatých, exotických i místních. Většina stromů má okolo 40 až 50 let, ale jsou mezi nimi i takové, jejichž stáří je odhadováno na 90-100 let, např. olivovník evropský. V kolekci je např. i plodící jabloň, několik azalek nebo dub letní. Celá expozice je doplněna nádobami na vodu z čínské keramiky.

Zoo plánuje v následujících letech rozšířit expozici čínského a japonského zahradního umění, které bude na bonsaje a ornamentální stromy postupně navazovat.