Lehmann's Brothers

Když bratři Lehmannové vyrazili z Francie na cestu po světě, croissanty nechali doma a sbalili si spíše hudbu pro pořádnou oslavu života! Na ostravskou nejvíce cool zahrádku s nimi dorazí jazzové melodie, funk až ze 70. let, ozvěna hip hopu, soulu a pořádná atmoška! Tahle kombinace top hudby, deluxe výhledu na hvězdy, best of z našeho baru a pocitu "paťulinek" zaručuje jednu z nejlepších párty (léta) 2018!