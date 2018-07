Swingová tančírna

Úterý, kdy není Swing time jen názvem oblíbeného drinku na baru. Galantní pánové, vyzvěte své okouzlující protějšky k večeru plnému živé hudby, energických tanců a báječných drinků pod hvězdným nebem. Do povinné výbavy počítáme všechny puntíky, (ma)šle, perly a odvahu vrátit se do zářivých 40. let.