Folklorní tančírna

I naše prababičky občas tak trochu „zapařily“. Jak? To můžete zjistit během folklórního večera tentokrát pod širým nebem, jehož součástí je vždy i malý taneční workshop zaměřený na některý z krojových tanců. A navíc – tady nemusíte řešit svůj věk, ani zkušenosti s poskakováním do beatů cimbálu. Když vám to nepůjde, na baru vás vždy zabaví naše Ořechovka.