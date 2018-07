Duo juyos complet - koncert

Zahraje ostravská rocková skupina Duo Juyos Complet. Náš bývalý člen, bubeník Tomáš Navrátil z Mořkova jednou zašel do lesa a už se nám nikdy nevrátil. My se přesto pořád rádi vracíme do Mořkova, abychom mu zahráli to, co už s námi nestihl. Ač vzpomínková akce, smutno nebude.