Večerní komentované prohlídky - Zoo Ostrava

Jak to vypadá v zoologické zahradě po zavírací době a jak se chovají zvířata po soumraku? To mohou zájemci zjistit během večerních komentovaných prohlídek, které budou v ostravské zoo opět zahájeny se začátkem letních prázdnin. Prohlídky se uskuteční každý prázdninový pátek, první proběhne 29. června.

Během letních prázdnin budou v ostravské zoo probíhat večerní komentované prohlídky s průvodcem, při nichž můžete zažít, co se děje v zoo po zavírací době a jak se chovají zvířata po setmění. Chování zvířat je navečer jiné než během dne – zejména zvířata soumračná a noční bývají v tuto dobu daleko aktivnější (např. kočkovité šelmy, jeleni nebo sovy). A naopak zvířata s denní aktivitou je možné pozorovat, jak se v průběhu večera ukládají k odpočinku. Např. pávi, kteří se v areálu zoo pohybují volně, vylétají každý večer hřadovat vysoko do korun stromů.

První prohlídka se uskuteční v pátek 29. června od 20:00 hod. a pak každý následující pátek až do konce prázdnin. Upozorňujeme, že pohyb po areálu zoo je možný pouze s průvodcem (akce se koná po zavírací době). Délka prohlídky je okolo 2-3 hod. Vzhledem k časové náročnosti prohlídky doporučujeme zvážit účast nejmenších dětí.

Návštěvníci zaplatí cenu běžného vstupného, tj. dospělí 110 Kč, děti do 15 let (pouze v doprovodu dospělé osoby), studenti do 26 let a senioři pak 80 Kč. Na večerní prohlídky neplatí žádné permanentky či jiné zlevněné vstupenky a lze je platit pouze v hotovosti. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem, NOVĚ prostřednictvím rezervačního systému - http://www.zoo-ostrava.cz/cz/rezervace/

Akce probíhá pouze za příznivého počasí.