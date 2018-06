Českoslovenští letci v RAF

Mezinárodní výstava o čs. letcích v Anglii. Součástí výstavy bude přednáška o Češích v jednotkách britské Royal Air Force.

Městské muzeum Krnov a Klub vojenské historie 276th Sqdn (reenacted) RAF, z. s. vás zvou na výstavu, která je připomínkou československých letců RAF. Filip Procházka z Klubu vojenské historie nám výstavu blíže představil: „Jedná se o mezinárodní putovní výstavu o československých perutích v RAF, kterou jen ve Velké Británii vidělo na 30 000 návštěvníků. Výstava zachycuje období od 30. let 20. století, doby počátku výcviku budoucích příslušníků RAF, Mnichovské dohody, nebezpečné útěky do zahraničí, boje v Polsku a Francii, cestu do exilu přes Střední Východ a obranu Tobruku, věznění v ruských koncentračních táborech. Obsahuje informace o bojích v rámci RAF – 68., 310., 311., 312. a 313. peruti, poválečném návratu do vlasti a komunistické perzekuci. Její součástí jsou i profily několika letců RAF, vrchního velitele našich letců a vězně komunismu, jednonohého letce, boxera – palubního střelce a další, ale i vzpomínka na ženy ve WAAF a letce z Lidic, kteří se po válce nemohli a nesměli vrátit domů.“ Mimo informačních panelů si návštěvníci budou moci prohlédnout i vybavení letce RAF a připomene si i Nebeské jezdce.