Historie hudebních automatů – od orchestrionu po rádio

Výstava by měla přiblížit pokusy o zhotovení hracích strojů a mechanismů, které se vinuly celými dějinami lidstva. Do rozvoje výroby hudebních automatů velkou měrou zasáhl také rozvoj hodinářství. Hlavní rozmach nastává až v 19. století. Do 20. let 20. století ovládaly mechanický přednes hudby orchestriony, pianoly a flašinety. Těmto druhům hudebních automatů bude věnována první část výstavy.



Poté se podíváme na následovníky automatofonů – fonografu, manopanu, herophonu a gramofonu, magnetofonu a dalším. Příchod gramofonové desky počátkem 20. století a další pozdější elektronická média učinily z obývacích pokojů nové druhy koncertních sálů. V současné době si mnozí ani neuvědomí, že poslech jakékoli hudby kdykoli nebyl vždy samozřejmostí. Výstava bude založena na představení sbírkových předmětů Muzea Beskyd.