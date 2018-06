Dny města Fulnek

Městské kulturní centrum Fulnek a město Fulnek vás srdečně zvou na Dny města 2018.

Pro tento rok jsme se pro vás snažili vytvořit program, aby si zde našel každý své! A proto je hned první novinkou, že jsme program rozložili na dva dny - 15. června a 16. června.

15. června (pátek):

15:00 Slavnostní průvod městem (Z hasičské zbrojnice do zahrady MKC Fulnek)

16:00 Přivítání hostů a zahájení

16:30 DH Děrničanka

16:30 Interaktivní zábava pro děti s agenturou LENA+

17:30 VOXEL

18:30 Vodnická pohádka

20:00 - 21:30 Boney M revival

22:00 - 23:00 Kabát revival

16. června (sobota)

15:00 - Korunovace princezny Terezky

16:00 - Klauni na volné noze

17:00 - Electro boogie show

17:35 - Swingová partička

18:30 - kapela Verona

20:15 - Eva Pilarová

21:50 - Ohňostroj

22:15 - Rytmus

23:20 - Ting

Po dobu obou dní se můžete také těšit na pouťové atrakce, které budou umístěny na parkovišti při MKC Fulnek.

Cena vstupenek:

Pátek zdarma, Sobota: 120,- Kč obyčejné

Studenti do 26 let a senioři 100,- Kč

Děti do 140 cm a ZTP zdarma

Předprodej vstupenek:

Na místě