Karolínská pouť - Ostrava

Také letos to pěkně roztočíme! Karolinská pouť u nás odstartuje 21. června. Až do 1. července to můžete roztáčet společně s námi.

Adrenalinové, vodní, extrémní, strašidelné i vyhlídkové atrakce zaplaví od 21. června do 1. července prostranství mezi naším centrem a Trojhalím. Těšit se můžete na dvě desítky pouťových atrakcí. Například na Autodrom, Break Dance, Extrem, Lavice, obří horskou dráhu Jungle, létající Donaldy, řetízkový kolotoč, Calypso, dětskou manéž, nafukovací prolézačku, nafukovací skluzavku Žralok a další.

Provozní doba pouti je každý den od 10 do 22 hodin.

Jako partner Karolinské pouti poskytujeme speciální akci na „volňásky“. Za každou účtenku v hodnotě 300 Kč - 599 Kč u nás v centru získáte po registraci v Infostánku vstupenku na libovolnou atrakci zdarma. Za účtenku v hodnotě 600 Kč a více můžete získat volňásky dva. Akce platí na účtenky z jakékoliv prodejny v centru Forum Nová Karolina (vyjma hypermarketu Albert) s datem od čtvrtku 21. června do neděle 1. července. Denní limit jsou dva volňásky na osobu.